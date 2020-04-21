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Prof. Dr. İlyas Dökmetaş koronavirüs belirtilerini A Haber'de açıkladı
Türkiye'nin tedavi sürecindeki başarısına dikkat çeken Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, ''Çok atipik bulgularla hastalık gelebiliyor yani bütün sistemler etkileniyor. Yoğun bakıma yatırdığımız hastaları mümkün olduğu kadar yatırmamak için çalışıyoruz biz. Çünkü yoğun bakım daha fazla invaziv işleminin olduğu, hastane enfeksiyonlarının da gelişme riskinin olduğu, oksijen desteğinin verildiği entübe olan hastaların makineden ayrılamadığı, bazen günlerce bazen de aylarca sürdüğü bir süreç olabiliyor. Türkiye'nin tedavideki başarılarından birisi de bu. Mümkün olduğu kadar hastaları yoğun bakıma vermiyoruz. Kliniklerde yüksek oksijen basınçlı tedavi yöntemleri ve diğer tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Ama kişi buna rağmen solunum sıkıntısı yaşarsa yoğun bakıma alıyoruz.'' dedi.
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