Prof. Dr. İlyas Dökmetaş koronavirüs belirtilerini A Haber'de açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, koronavirüs belirtileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, ‘’Geçen haftaydı bir hemşehrim eşinin ve çocuklarının baş ağrısı olduğunu söyledi. Bu Kovid’le ilgili olabilir mi dedi? Normalde bir ailede bir kişinin veya iki kişinin başı ağrıyabilir. Ama 3-4 kişi birden varsa, başka hiçbir şikayeti yok. Ateş yok, öksürük yok, nefes darlığı yok, olabilir, mutlaka bir hekime gidin. Bir hastane önerdim Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan. Gittiler ve aileden 3 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Yani tek kişinin başı ağrıyabilir. Migren vardır, sinüziti vardır, diş tedavisi vardır, gözden kaynaklanabilir yüzlerce sebep var baş ağrısı için ama bir ailede 4 kişinin birden başı ağrıyorsa bunun altında bir şey vardır.’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tedavi sürecindeki başarısına dikkat çeken Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, ''Çok atipik bulgularla hastalık gelebiliyor yani bütün sistemler etkileniyor. Yoğun bakıma yatırdığımız hastaları mümkün olduğu kadar yatırmamak için çalışıyoruz biz. Çünkü yoğun bakım daha fazla invaziv işleminin olduğu, hastane enfeksiyonlarının da gelişme riskinin olduğu, oksijen desteğinin verildiği entübe olan hastaların makineden ayrılamadığı, bazen günlerce bazen de aylarca sürdüğü bir süreç olabiliyor. Türkiye'nin tedavideki başarılarından birisi de bu. Mümkün olduğu kadar hastaları yoğun bakıma vermiyoruz. Kliniklerde yüksek oksijen basınçlı tedavi yöntemleri ve diğer tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Ama kişi buna rağmen solunum sıkıntısı yaşarsa yoğun bakıma alıyoruz.'' dedi.