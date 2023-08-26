26 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Polis şehit eden çetenin suç dosyası kabarık! Çete liderinin PKK bağlantısı ortaya çıkmıştı

Polis şehit eden çetenin suç dosyası kabarık! Çete liderinin PKK bağlantısı ortaya çıkmıştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2023 15:21
Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden uyuşturucu çetesinin suç dosyası kabarık çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmalar, yol tartışmasında bir İETT şoförünün darp edilmesi bu suçlardan bir kaçı. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un terör örgütü PKK ile bağlantısı da deşifre olan suçları arasında.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polis şehit eden çetenin suç dosyası kabarık!
Polis şehit eden çetenin suç dosyası kabarık!
101. yıla özel klip!
101. yıla özel klip!
Yerel seçimler yolunda yedili dağılıyor
Yerel seçimler yolunda yedili dağılıyor
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
İttifak yapmazsak yerel seçimi de kazanamayız
"İttifak yapmazsak yerel seçimi de kazanamayız"
Diyarbakır’da teröristlere ağır darbe!
Diyarbakır'da teröristlere ağır darbe!
Bunlar acemi! Yerelde yokum
"Bunlar acemi! Yerelde yokum"
İYİ Parti’de toplu istifa depremi
İYİ Parti'de toplu istifa depremi
Malazgirt ruhu Ahlat’da
Malazgirt ruhu Ahlat’da
İsyanın bedelini canıyla mı ödedi?
İsyanın bedelini canıyla mı ödedi?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Bitlis’te toplu açılış töreni
Bitlis'te toplu açılış töreni
Daha Fazla Video Göster