Polis şehit eden çetenin suç dosyası kabarık! Çete liderinin PKK bağlantısı ortaya çıkmıştı

Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden uyuşturucu çetesinin suç dosyası kabarık çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmalar, yol tartışmasında bir İETT şoförünün darp edilmesi bu suçlardan bir kaçı. Çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un terör örgütü PKK ile bağlantısı da deşifre olan suçları arasında.

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