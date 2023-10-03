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Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldılar! İşte o teröristler

A Haber
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Giriş: 03.10.2023 09:24
2 PKK'lının araçtaki görüntüsü Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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