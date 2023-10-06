PKK'nın 'cezaevi dış koordinasyon' yapılanmasına operasyon: HDP İl Başkanı da gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla hareket ettikleri tespit edilen 30 şüpheli, Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ile yazar Ayşe Berktay'ın da bulunduğu bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN