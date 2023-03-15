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PKK'dan 6'lı koalisyona bir destek daha! Sözde elebaşı Murat Karayılan'dan seçim sözleri: Sadece Cumhurbaşkanı değil sistem de seçilecek

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Giriş: 15.03.2023 13:02
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken; terör örgütü PKK da seçimler üzerinden planlarını harekete geçirmek için düğmeye bastı. Örgütün sözde liderlerinden Murat Karayılan, PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem de seçilecek" dedi. 6'lı koalisyona operasyon çekildiğini de iddia eden Karayılan, terörist elebaşı Abdullah Öcalan için de özgürlük çağrısı yaptı.
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