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PKK kendini feshettiğini duyurdu

PKK kendini feshettiğini duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.05.2025 09:15
Türkiye'nin yaklaşık elli yıldır mücadele ettiği terör sorunu, önemli bir dönüm noktasına geldi. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle atılan adımların ardından, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla terör örgütü PKK'nın 12. kongresi geçtiğimiz günlerde toplandı. Toplantıda alınan kararlar bugün (12 Mayıs 2025) itibarıyla resmen açıklandı. Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu.
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PKK kendini feshettiğini duyurdu
PKK kendini feshettiğini duyurdu
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