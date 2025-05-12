12 Mayıs 2025, Pazartesi
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PKK kendini feshettiğini duyurdu
Türkiye'nin yaklaşık elli yıldır mücadele ettiği terör sorunu, önemli bir dönüm noktasına geldi. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle atılan adımların ardından, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla terör örgütü PKK'nın 12. kongresi geçtiğimiz günlerde toplandı. Toplantıda alınan kararlar bugün (12 Mayıs 2025) itibarıyla resmen açıklandı. Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu.