PKK kendini feshettiğini duyurdu

Türkiye'nin yaklaşık elli yıldır mücadele ettiği terör sorunu, önemli bir dönüm noktasına geldi. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle atılan adımların ardından, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla terör örgütü PKK'nın 12. kongresi geçtiğimiz günlerde toplandı. Toplantıda alınan kararlar bugün (12 Mayıs 2025) itibarıyla resmen açıklandı. Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN