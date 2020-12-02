- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
PKK bombacısı yakalandı! HDP - PKK bağını itiraf etti
Diyarbakır'da yakalanan terör örgütü PKK'nın bombacısı HDP ile ilişkilerini tek tek anlattı. Taylan Umut Çekdar kod adlı terörist, HDP'lilerle görüştükten sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığını itiraf etti. EFEKT
"HDP'lilerle görüştükten sonra PKK'ya katıldım" bu sözler tutuklanan teröriste ait.
Taylan Umut Çekdar kod adlı terörist ve 8 PKK'lı Ekim'de Diyarbakır merkezli operasyon kapsamında yakalandı.
Tutuklanan teröristler amacı büyükşehirler saldırı yapmaktı. Eylem için bomba ve silah eğitimi almışlardı.
Operasyon sayesinde PKK'nın uyuyan hücresi çökertildi,birçok saldırı önlendi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)