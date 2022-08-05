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Petrol 6 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak?

A Haber
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Giriş: 05.08.2022 11:31
Petrol fiyatları, 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Cumartesi gününden itibaren benzinde 2,23, motorinde 1,15 TL indirim geldi. Peki bu düşüş sürecek mi? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi. Teknik dolar 100 dolar seviyesinin altında kalması geri çekilmenin devamını getirebilir. Rusya-Ukrayna meselesinin başladığı günden beri 120 dolara kadar çıktığını gördük. ABD petrol fiyatını geri çekmek için hamlelerini gördük. 3 Ağustos’ta yapılan toplantıda OPEC yine günlük üretim artışına gitti.” dedi.
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