Petro terör gerçeği! İşte PKK/YPG’nin petrol kuyuları

Uyuşturucu, kara para, insan ticareti, petrol ve doğal gaz kaçakçılığı. Bunlar terör örgütü PKK/YPG’nin en önemli finans kaynakları. Terör örgütü YPG, ABD himayesinde, Suriye petrol sahasının yüzde 70' ini kontrol ediyor. Ve yılda 2. 5 milyar dolar örgütün kasasına iniyor. Örgüt petrol sahalarından elde ettiği bu kanlı para ile silah ve lojistiğini sağlıyor. Terörle mücadelesini çok boyutlu bir strateji ile yürüten Türkiye, sınır ötesi operasyonlara işte o kuyuları vuruyor; hasar tespitini ise Amerikan askeri yapıyor. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Analiz haberde.

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