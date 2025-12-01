01 Aralık 2025, Pazartesi

Peşmerge-aşiret çatışması neden başladı? Irak’ın kuzeyinde şiddetli çatışma

Peşmerge-aşiret çatışması neden başladı? Irak'ın kuzeyinde şiddetli çatışma

Giriş: 01.12.2025 23:53
Irak’ın kuzeyinde peşmerge güçleriyle aşiretler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgeden dumanların yükseldiği ve yoğun ateş seslerinin duyulduğu öğrenildi. A Haber ekranlarına bağlanarak bölgede son gelişmeleri aktaran Anadolu Ajansı Muhammet Kurşun, son notları paylaştı
