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Pençe-kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'a veda

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 13:32
Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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