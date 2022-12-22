Pençe-Kilit gazisinin görev aşkı! Bacağını kaybetti ama geri dönmek istiyor

Komando er Bünyamin Kocaman, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit harekatında görev yaptığı sırada, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sol bacağını kaybetti. Kocaman'ın anne ve babası, oğullarının gazilik unvanı alacak olmasının buruk sevincini yaşıyor.

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