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Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2022 14:37
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde 5 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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