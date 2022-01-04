Partisinden uyarı alan Tanju Özcan’dan CHP’ye uyarı: Sakın yanlış aday çıkarmayın

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayınlanan bir programda, çocuğu olmayan başörtülü bir kadınla arasında geçen diyalogu anlatmasının ardından partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Özcan uyarı cezası almasının ardından Bolu Belediye Meclisi’nde karara ilişkin açıklama yaptı ve partisine cumhurbaşkanlığı seçimleri için uyarı yaptı.

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