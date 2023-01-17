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Paris scooter için referanduma gidiyor? İstanbul’da da yapılır mı?

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 10:40
Paris Belediyesi, şehirde artan elektrikli scooter kullanımıyla ilgili önemli bir karar aldı. Belediye Başkanı Anne Hidalgo Parislilerin 2 Nisan'da scooterlar için referanduma gideceğini açıkladı. Eğer referandumdan olumsuz sonuç çıkarsa, Paris scooterları yasaklayan ilk büyük Avrupa şehri olacak. Peki İstanbul’da scooterlar için referandum yapılır mı? Benzer scooter düzenlemesi Türkiye’de yapılır mı? Türkiye sokakları scookterlardan temizlenir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
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