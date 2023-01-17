17 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Paris scooter için referanduma gidiyor? İstanbul’da da yapılır mı?
Paris Belediyesi, şehirde artan elektrikli scooter kullanımıyla ilgili önemli bir karar aldı. Belediye Başkanı Anne Hidalgo Parislilerin 2 Nisan'da scooterlar için referanduma gideceğini açıkladı. Eğer referandumdan olumsuz sonuç çıkarsa, Paris scooterları yasaklayan ilk büyük Avrupa şehri olacak. Peki İstanbul’da scooterlar için referandum yapılır mı? Benzer scooter düzenlemesi Türkiye’de yapılır mı? Türkiye sokakları scookterlardan temizlenir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.