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Videolar Gündem Videoları Paradan kulelerde İmamoğlu imzası! Yeni görüntülerde müdürü Tuncay Yılmaz paraların içinde! Yerde sürüklenerek taşınan ikinci valiz...

Paradan kulelerde İmamoğlu imzası! Yeni görüntülerde müdürü Tuncay Yılmaz paraların içinde! Yerde sürüklenerek taşınan ikinci valiz...

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Giriş: 22.03.2024 14:34
CHP'de yerel seçimler öncesi patlatan 'paradan kuleler' krizinde merkezin İmamoğlu olduğu tescillenirken olaya ilişkin yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Dün patlayan yeni valiz görüntülerinin ardından bugün de Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sürüklenerek taşınması ve sonrasında paranın hızlıca sayıldığı anlar görülüyor. İşte detaylar...
Paradan kulelerde yeni görüntü!
Paradan kulelerde yeni görüntü!
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