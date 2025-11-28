Papa 14. Leo’nun İznik ziyareti neden önemli?

Papa 14. Leo İstanbul'daki temaslarının ardından Bursa'nın İznik ilçesine geçecek. Papa'nın İznik ziyareti neden önemli? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül'ün konuğu olan İznik Bazilika Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin anlattı.

Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa'nın tarihi İznik ziyareti öncesi A Haber'e konuşan Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu ziyaretin İznik Su Altı Bazilikası'nı resmen bir "Hac Merkezi"ne dönüştüreceğini belirtti. Şahin, ziyaretin Türkiye'nin inanç turizminden alacağı payı ciddi oranda artıracağını vurguladı.

İznik'te güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı ve tüm dünyanın gözünün çevrildiği tarihi ziyaret öncesinde, A Haber muhabiri Yusuf Gül, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İznik Gölü Su Altı Bazilikası Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ile bölgenin önemini ve ziyaretin şifrelerini konuştu.

"İZNİK HAC MERKEZİ HALİNE GELİYOR"

Papa'nın gelişinin basit bir ziyaretin ötesinde anlamlar taşıdığını belirten Prof. Dr. Mustafa Şahin, şu anda kazı çalışmalarının sürdüğü alanın gelecekte tescilli bir Hac Merkezi olacağını ifade etti. Şahin, "Bu ziyaret, Türkiye'nin inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyon noktasına sahip olması demektir. Ayrıca bilimsel açıdan da hipotezlerimizin tamamının kabul görmesi anlamına geliyor, bu bizi çok onurlandırıyor." dedi.

HRİSTİYANLIĞIN DOĞDUĞU YER: İZNİK

İznik'in Hristiyanlık tarihindeki eşsiz konumuna dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, bölgenin 1. ve 7. Konsil toplantılarına ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Şahin, bölgenin önemini şu sözlerle anlattı:

"Burası Hristiyanlığın doğduğu yerdir. Özellikle 1. Konsil, Hristiyan dünyasındaki 45 bin mezhebin tamamının kabul ettiği, dinin temel kurallarının belirlendiği yerdir. Bulunduğumuz alandaki bazilika, 380 yılında, 1. Konsil'e katılan din adamlarının anısına 'Kutsal Pederler Kilisesi' adıyla inşa edilmiştir ve o tarihi toplantının yapıldığı yeri işaret etmektedir."

MERYEM ANA EVİ ÖRNEĞİ VE 10 TRİLYON DOLARLIK PASTA

Ziyaretin siyasi bir boyutu olmadığını, temel amacın 1. Konsil'in bin 700. yıl dönümünü (325-2025) kutlamak olduğunu belirten Şahin, ekonomik beklentilere de değindi. Dünyada inanç turizminin 10 trilyon dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirten Şahin, İzmir Selçuk'taki Meryem Ana Evi örneğini verdi:

"1960'lı yıllarda dönemin Papası ziyaret edene kadar orası bir hikayeydi. Ancak ziyaret sonrası kutsandı ve bugün Selçuklular çok ciddi turizm geliri elde ediyor. Papa'nın İznik ziyaretiyle burası da kutsanacak. Bu pastadan yüzde 1 bile alsak hatırı sayılır bir oran eder. Hem İznik, hem Bursa hem de ülkemiz bu ziyaretten kazançlı çıkacaktır."

Papa'nın saat 14.15 sularında İznik'e giriş yapması ve 2 bin yıllık bazilikayı ziyaret ederek bölgeyi inanç turizmi açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirmesi bekleniyor.