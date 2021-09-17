Pandemi sürecinde grip aşısı tedirginliği! Kovid-19 ile girip aşı birlikte yapılabilir mi?

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar, dünya genelinde uygulanmaya devam ederken kış mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte grip aşısı da sıkça dillendirilir oldu. Ancak "Her iki aşıyı da olabilir miyim" "İki aşıyı da olmak yan etki yaratır mı" soruları ise cevabı çokça merak edilen konular arasında.

Kış mevsimi yaklaştı durum böyle olunca da koronavirüs aşısıyla birlikte grip aşısı da olunur mu? Sorusu sıkça dile getirilir oldu...

Uzmanlar grip olma potansiyeli yüksek olan birinin koronavirüs aşısıyla birlikte grip aşısı olabileceğini belirtiyor.