Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kahve zinciri Espressolab'ın boykot listesinde olduğunu açıklamıştı. Bugün Maltepe'deki miting sonrasında CHP'liler, Espressolab'da oturanlara saldırdı. Kavgada sandalyeler hava uçuşurken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İstanbul Valiliği ise olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN