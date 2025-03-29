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Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı!

Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 21:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kahve zinciri Espressolab'ın boykot listesinde olduğunu açıklamıştı. Bugün Maltepe'deki miting sonrasında CHP'liler, Espressolab'da oturanlara saldırdı. Kavgada sandalyeler hava uçuşurken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İstanbul Valiliği ise olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı!
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