Özgür Özel’den Sinop’ta ilginç talep: Füze testlerinden balıklar ürküyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sinop'ta balıkçılık sezonu açılışına katıldı. Özgür Özel kentte yapılan füze testlerinin balıkçılığı ve turizmi olumsuz yönde etkilediğini öne sürdü. "Balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyor" diyen Özgür Özel, Roketsan'ın füzelerinin denendiği Sinop Test Merkezi'nin taşınmasını talep etti.

