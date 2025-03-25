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Özgür Özel’den Akın Gürlek’e küstah sözler

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e küstah sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 16:29
Güncelleme:25.03.2025 16:29
CHP lideri Özgür Özel, İBB yönetimi ve Ekrem İmamoğlu'nun milyarlarca liralık yolsuzluğuna kulak tıkadı. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sokak provokasyonuna başlayan, yerli ve milli markaları boykotla tehdit eden Özgür Özel, şimdi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef aldı. Özel, “Meşe’nin Çınar’ın Ladin’in duyumlarıyla İstanbul’un gözünün önünde çalışan birisini içeri koydunuz ya… Ben sana ne lakap takayım savcı? Desem desem odun derim odun odun!” diyerek Akın Gürlek’e hakaretler yağdırdı.
Özgür Özel’den Akın Gürlek’e küstah sözler
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