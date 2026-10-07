Özgür Özel'den AK Parti'ye geçen Tugay'a ağır hakaretler: "Sütte leke olur Cemil'de olmaz"dan "bedmaye"ye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması CHP yönetiminde büyük bir panik ve hazımsızlığa neden oldu. Daha 3 gün öncesine kadar yere göğe sığdıramayıp "Sütte leke olur Cemil'de olmaz" diyenler, bugün "soysuz" ve "bed-maye hakaretlerine sarıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sergilediği tarihi çarkı ve partide yaşanan ahlaki erozyonu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Dr. Murat Özer ve Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın, İzmir'in ideolojik vesayetten kurtulduğu yeni dönemin şifrelerini anlattı.