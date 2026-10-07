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İzmir'de siyasi dengeleri değiştiren gelişme: Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'de siyasi dengeleri değiştiren gelişme: Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılım için Ankara'da Genel Merkez'e geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında Tugay'a parti rozetini takması beklenirken, Tugay ilk açıklamasında “İzmir'i güzel şeyler bekliyor” dedi. Tugay'ın katılımıyla İzmir'de siyasi dengelerin yeniden şekillenmesi ve kentin kronikleşen sorunlarına yönelik yeni projelerin gündeme gelmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Kübra Bal, Ankara'daki son gelişmeleri aktardı.

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