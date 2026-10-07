Çeşme Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Rüşvet pazarlığı görüntüleri ortaya çıktı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Çeşme Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, ihbarcı tarafından adli makamlara sunulan ve "rüşvet pazarlığı"na ilişkin olduğu değerlendirilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli belediye personelinin vatandaşın işleminin sonuçlandırılması karşılığında, yasal olarak ödenmesi gereken tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ilave paranın, kendisine bildirilen ve kasa olduğu değerlendirilen şüpheli şahsa ait IBAN hesabına gönderilmesini talep ettiği görüldü. İhbarcı tarafından para gönderim işlemine ait dekont da adli dosyaya eklenmek üzere adli makamlara teslim edildi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntüler ve para transferine ilişkin dekontun, adli makamlar tarafından incelendiği belirtildi.