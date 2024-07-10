Özgür Özel'den "15 temmuz" açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde KHK dosyasını yeniden açtı. KHK'lılardan "mağdur" diye söz etti. Darbeye karşı olduğunu söyleyen Özel, Afrin operasyonuna karşı çıkan akademisyenlere de sahip çıktı.

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