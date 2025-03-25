Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özgür Özel ziyaretinde, tutuklu bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'la da görüştü.

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