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ÖZEL RÖPORTAJ | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de!

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Giriş: 29.09.2023 19:09
İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen yılın 3. TEKNOFEST'i yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Teknofest kuşağı yükselişin öncüsü olacak" ifadelerini kullandı.Öte yandan Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğindeki gelişimlerine ve atılımlarına değinen Bakan Kacır, "Birkaç yıl içerisinde 30-40 uydumuzu uzayda göreceğiz" dedi.
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