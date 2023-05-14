14 Mayıs 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Oyunu kullanan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamasa seçimin sorunsuz devam ettiğin söyledi ve “Sonucun Türk demokrasisi için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Oyunu kullandıktan sonra Başkan Erdoğan okul önünde kendini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. O noktada yaşananları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.