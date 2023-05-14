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Oyunu kullanan Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 12:41
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamasa seçimin sorunsuz devam ettiğin söyledi ve “Sonucun Türk demokrasisi için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Oyunu kullandıktan sonra Başkan Erdoğan okul önünde kendini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. O noktada yaşananları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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