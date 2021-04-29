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Otogar bombacısının yakalanma anı

A Haber
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Giriş: 29.04.2021 10:52
Güncelleme:29.04.2021 11:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanacak bir katliamın güvenlik görevlilerince önlendiğini açıklamasının ardından, bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlayıcı taşıyan bombacı böyle görüntülendi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. İşte yakalanma anı...
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Otogar bombacısının yakalanma anı
Otogar bombacısının yakalanma anı
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