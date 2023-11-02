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Ortodoks Yahudilere İsrail zulmü! Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Yahudiler darp edildi... A Haber o bölgede

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 16:38
A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan, katil İsrail polisinin şiddet uyguladığı Ortodoks Yahudilerin yaşadığı mahalledeydi. İsrail'in bölgede Netanyahu karşıtı Ortodoks Yahudilere uyguladığı baskı politikasının izlerini görüntüledi.
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