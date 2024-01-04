04 Ocak 2024, Perşembe
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Orta Doğu’da 2 günde 2 büyük saldırı! Bölgeyi ateşe verme planında kim kiminle?
Salı akşamı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas’ın 2 numarası Aruri İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Dün İran’da ABD’de saldırında ölen Kasım Süleymani’yi anma toplantısında bombalar patladı ve 100’de fazla insana hayatını kaybetti. Orta Doğu’yu 2 günden 2 sarsan olay yaşandı. Peki bu olaylarında arkasında ne var hangi mesajlar veriliyor? Savaş çemberi genişliyor mu? İran'daki saldırıda olağan şüpheli İsrail mi? Hamas liderini Lübnan'da öldüren İsrail şimdi de İran'ı mı vurdu? Bölgeyi ateşe verme planında kim, kiminle? Lübnan ve İran saldırılarının amacı bölgesel savaş mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Abdullah Ağar ile uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.