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Onlarca Filistinlinin yarı çıplak gözaltına alınmasını savundu: Burası Orta Doğu ve hava çok sıcak

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 09:49
Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, İsrail ordusunun onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde alıkoyduğu, sosyal medyada tepki toplayan görüntülere ilişkin skandal bir ifade kullandı. "Burası Orta Doğu ve hava oldukça sıcak." diyerek İsrail ordusunu savundu.
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