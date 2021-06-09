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Önce okul arazisi şimdi de deprem toplanma alanı! CHP'li belediye Bakırköy'ün geleceğini satıyor

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Giriş: 09.06.2021 11:43
Bakırköy Belediyesi, CHP'li üyelerin kararıyla deprem toplanma alanının satışı için onay verdi. Satış yetkisinin hukuki olup olmadı tartışmaya açıldı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu  AK Parti Bakırköy Meclis üyesi Halit Cebeci aktardı.
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