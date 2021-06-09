Önce okul arazisi şimdi de deprem toplanma alanı! CHP'li belediye Bakırköy'ün geleceğini satıyor

Bakırköy Belediyesi, CHP'li üyelerin kararıyla deprem toplanma alanının satışı için onay verdi. Satış yetkisinin hukuki olup olmadı tartışmaya açıldı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu AK Parti Bakırköy Meclis üyesi Halit Cebeci aktardı.

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