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Ölen İran lideri Reisi de aynı çağrı cihazını kullanıyordu

Ölen İran lideri Reisi de aynı çağrı cihazını kullanıyordu

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 09:48
Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarına ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de o cihazları kullandığı tespit edildi. Elde edilen fotoğraflar kazayla ilgili tartışmalara yeni bir boyut getirdi.
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