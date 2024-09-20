Ölen İran lideri Reisi de aynı çağrı cihazını kullanıyordu

Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarına ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de o cihazları kullandığı tespit edildi. Elde edilen fotoğraflar kazayla ilgili tartışmalara yeni bir boyut getirdi.

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