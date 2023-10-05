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Olası operasyonun derinliği ne olacak? Emekli Albay harita üzerinde anlattı

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Giriş: 05.10.2023 23:44
MİT’in düzenlediği operasyonla PKK’nın kalbine operasyon yapılırken, emekli albay Mithat Işık A Haber’e canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Olası operasyonun derinliği ne olacak?
Olası operasyonun derinliği ne olacak?
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