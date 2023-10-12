12 Ekim 2023, Perşembe
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Nusaybin'de PYD/YPG'nin roketli saldırısında şehit olan 12 kişi anıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında Kamışlı’dan terör örgütü PYD/YPG'nin düzenlediği havan ve roket saldırısında şehit olan 12 kişi düzenlenen törenle anıldı. Nusaybin ilçesinde 4 yıl önce Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün Suriye'nin Kamışlı kentinden attığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, Nusaybin İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dualar edildi.