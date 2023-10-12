12 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Nusaybin'de PYD/YPG'nin roketli saldırısında şehit olan 12 kişi anıldı

Nusaybin'de PYD/YPG'nin roketli saldırısında şehit olan 12 kişi anıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2023 10:05
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında Kamışlı’dan terör örgütü PYD/YPG'nin düzenlediği havan ve roket saldırısında şehit olan 12 kişi düzenlenen törenle anıldı. Nusaybin ilçesinde 4 yıl önce Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün Suriye'nin Kamışlı kentinden attığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma programı düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, Nusaybin İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dualar edildi.
İsrail bu süreci hazırladı! Artık tek yok var
İsrail bu süreci hazırladı! Artık tek yok var
4 yıl önce teröristlerin katlettiği 12 kişi anıldı
4 yıl önce teröristlerin katlettiği 12 kişi anıldı
İsrail kendi basınına itiraf etti!
İsrail kendi basınına itiraf etti!
Kudüs piskoposundan İsrail çıkışı!
Kudüs piskoposundan İsrail çıkışı!
ABD neden uçak gemisi filosunu gönderdi?
ABD neden uçak gemisi filosunu gönderdi?
BM kürsüsünden savaş ilanı mı?
BM kürsüsünden savaş ilanı mı?
Hizbullah nedir?
Hizbullah nedir?
Ankara’da diplomasi trafiği
Ankara'da diplomasi trafiği
A Haber Batı Şeria’dan canlı yayında
A Haber Batı Şeria’dan canlı yayında
İşte rehinelerin serbest bırakılma anları
İşte rehinelerin serbest bırakılma anları
Mossad görmezden mi geldi?
Mossad görmezden mi geldi?
Başkan Erdoğan rehine siviller için devrede
Başkan Erdoğan rehine siviller için devrede
Daha Fazla Video Göster