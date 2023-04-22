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Nurdağı'nda köy evini teslim alan vatandaştan 7'li koalisyona: Başkan Erdoğan bu ülkenin profesörü! Siz daha doktor olamadınız

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Giriş: 22.04.2023 20:10
Gaziantep'in Nurdağı’nda düzenlenen törenle depremden etkilenen vatandaşlar evlerini teslim aldılar. İlk olarak Remzi Kavak ve eşi Şerife Kavak’a Başkan Erdoğan evlerini teslim etti. Törende söz alan Remzi Kavak "Koalisyon bu ülkeyi yönetemez. Neden yönetemez? Bunlar profesör değil. Bunlar doktor olacaklar. Bir stajlarını görsünler daha. Cumhurbaşkanı bu ülkenin profesörü oldu." sözleriyle içinde HDP'nin de yer aldığı 7'li ittifakı eleştirdi.
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