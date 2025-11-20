Nüfus artış oranı azalıyor! Başkan Erdoğan: Alarm zilleri çalıyor

Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış oranımız azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz açısından alarm zilleri hem de yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN