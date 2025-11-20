20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Nüfus artış oranı azalıyor! Başkan Erdoğan: Alarm zilleri çalıyor
Nüfus artış oranı azalıyor! Başkan Erdoğan: Alarm zilleri çalıyor

Nüfus artış oranı azalıyor! Başkan Erdoğan: Alarm zilleri çalıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 14:51
Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış oranımız azalıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz açısından alarm zilleri hem de yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nüfus artış oranı azalıyor! Başkan Erdoğan: Alarm zilleri çalıyor
Başkan Erdoğan’dan nüfus artışı uyarısı
Başkan Erdoğan'dan nüfus artışı uyarısı
Nüfus artış hızı! Başkan Erdoğan uyardı
Nüfus artış hızı! Başkan Erdoğan uyardı
Erdoğan: Aileyi güçlendirmeden devleti yaşatamazsınız
Erdoğan: Aileyi güçlendirmeden devleti yaşatamazsınız
CHP’de komisyon İmralı gündemiyle toplanıyor
CHP'de komisyon "İmralı gündemiyle" toplanıyor
Özgür Özel’e sert tepki
Özgür Özel'e sert tepki
LEVENT ilk hedefini tam isabetle vurdu
LEVENT ilk hedefini tam isabetle vurdu
Financial Times NATO - Rusya savaşını yazdı!
Financial Times NATO - Rusya savaşını yazdı!
Düşen C-130 askeri uçak Kayseri’de incelenecek
Düşen C-130 askeri uçak Kayseri’de incelenecek
AK Parti’de İmralı ziyareti toplantısı
AK Parti'de İmralı ziyareti toplantısı
5 saniyede ne oldu? A Haber dikkat çeken analiz
5 saniyede ne oldu? A Haber dikkat çeken analiz
Ukrayna-Rusya savaşında yeni perde! ABD ile bölüşmeye mi hazırlanıyor?
Ukrayna-Rusya savaşında yeni perde! ABD ile bölüşmeye mi hazırlanıyor?
Böcek ailesinin ölümünde ana şüpheli: Kimyasal madde!
Böcek ailesinin ölümünde ana şüpheli: Kimyasal madde!
Daha Fazla Video Göster