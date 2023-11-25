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Nihal-Bahar Candan sazan sarmalı tuzağı! Lüks araçları ucuza satma yalanı

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Giriş: 25.11.2023 13:43
Nihal-Bahar Candan kardeşler cezaevinde. Haklarında, kara para aklama, dolandırıcılık ve örgüt üyeliği gibi suçlamalar var. Lüks araçları ucuza satma vaadiyle dolandırıcılık yapan bir çetenin vitrin yüzü oldukları söyleniyor. Önemli bir gelişme de dün yaşandı. Savcılık şikayetçi olan mağdurlardan 2 kişinin daha ifadesine başvurdu. Ekip arkadaşlarımız çetenin ağına düşen ve şikayetçi olan mağdurlardan biriyle konuştu. Bakın araba alma hayaliyle parasından olan o tanık neler anlattı.
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Lüks araçları ucuza satma yalanı
Lüks araçları ucuza satma yalanı
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