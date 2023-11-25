25 Kasım 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Nihal-Bahar Candan sazan sarmalı tuzağı! Lüks araçları ucuza satma yalanı
Nihal-Bahar Candan kardeşler cezaevinde. Haklarında, kara para aklama, dolandırıcılık ve örgüt üyeliği gibi suçlamalar var. Lüks araçları ucuza satma vaadiyle dolandırıcılık yapan bir çetenin vitrin yüzü oldukları söyleniyor. Önemli bir gelişme de dün yaşandı. Savcılık şikayetçi olan mağdurlardan 2 kişinin daha ifadesine başvurdu. Ekip arkadaşlarımız çetenin ağına düşen ve şikayetçi olan mağdurlardan biriyle konuştu. Bakın araba alma hayaliyle parasından olan o tanık neler anlattı.