22 Mayıs 2022, Pazar
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Niğde'de gerçekleşen kazanın nedeni ne? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
Adana'dan Konya'ya giden içinde Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde Ulukışla Otoyolu'nda şarampole devrildi. Kaza sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk tespite göre şoför uyuduğu için kaza meydana geldi" ifadelerini kullandı.