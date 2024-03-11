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Niğde Aladağlar'da kayak faciası! Kar kütlesinin altında kalan rehber İsmet İnan hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 13:38
Niğde Aladağlar'da Alman turistlerde birlikte dağ kayağı yapan Türk rehberin üzerine kar kütlesi düştü. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Hayrettin Yenel aktardı.
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