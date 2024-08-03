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Nehirden denize özgür Filistin!

Nehirden denize özgür Filistin!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 20:51
Şehit İsmail Haniye’nin son çağrısı üzerine on binlerin akın ettiği Ayasofya Meydanı havadan görüntülendi.
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Nehirden denize özgür Filistin!
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