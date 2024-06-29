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Neden 1,5 yıl sonra? Özgür Özel’in ağzı değişti, erken seçim açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 00:41
Erken seçime ilk kez yeşil ışık yakan Özgür Özel, tarih de vermişti. Fakat, bir gün sonra geri adım attı. "Erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur" dedi. Peki, ilk açıklamasında "bir buçuk yıl sonrayı" işaret eden özel bu tarihten neden vazgeçti. Bu durumun arkasında milletvekillerinin özlük hakları olduğu iddiası var. Bir buçuk yıl sonra seçim olursa yaklaşık 300 vekil, başta emeklilik olmak üzere birçok hakka sahip olamıyor. Özel'in de bu vekilleri karşısına almak istemediği iddia ediliyor.
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