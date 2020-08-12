12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti

Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2020 14:48
Güncelleme:12.08.2020 16:11
ski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan İstanbul'da hayatını kaybetti. Fatih Erbakan amcasının vefatını sosyal medyadan duyurdu.

92 yaşında vefat eden Erbakan için yarın Fatih Camii'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

FATİH ERBAKAN AMCASININ VEFATINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hayatını kaybeden Kemalettin Erbakan'ın vefatını sosyal medyadan duyurdu.

Erbakan'ın kardeşi hayatını kaybetti
Erbakan'ın kardeşi hayatını kaybetti
CHP'li belediyede zamlar art arda geliyor
CHP'li belediyede zamlar art arda geliyor
Türkiye'den Yunanistan'a çağrı
Türkiye'den Yunanistan'a çağrı
İnce’ye ikna ziyareti! Baskı mı yapıldı?
İnce’ye ikna ziyareti! Baskı mı yapıldı?
CHP'li vekile zor soru! Kimden korkuyorsunuz?
CHP'li vekile zor soru! "Kimden korkuyorsunuz?"
Bodrum izlenimlerini anlatıp uyardı: Bu çok tehlikeli!
Bodrum izlenimlerini anlatıp uyardı: Bu çok tehlikeli!
Türkiye'nin Akdeniz'de Navtex ilanı! Bahçeli'den flaş mesaj
Türkiye'nin Akdeniz'de Navtex ilanı! Bahçeli'den flaş mesaj
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
Yunan sahil güvenliği Türk teknesine ateş açtı: 3 yaralı! Saldırıdan yeni görüntüler
Yunan sahil güvenliği Türk teknesine ateş açtı: 3 yaralı! Saldırıdan yeni görüntüler
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
Amanoslar neden önemli?
Amanoslar neden önemli?
Yıldırım 5 operasyonun detayları
"Yıldırım 5" operasyonun detayları
Daha Fazla Video Göster