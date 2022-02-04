04 Şubat 2022, Cuma
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Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Bozkır'ın gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı açıklandı.