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Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı

İHA
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Giriş: 04.02.2022 09:57
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Bozkır'ın gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı açıklandı.
Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme
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