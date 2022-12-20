NATO tatbikatında yine Yunan tacizi! MSB: Türk Hava Kuvvetleri'nin gerekli karşılığı verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege hava sahasında gerçekleştirilen NATO uçuşunun Yunanistan tarafından engellenmeye çalışıldığını, Türk Hava Kuvvetleri'nin gerekli karşılığı verdiğini açıkladı. Peki Yunanistan’ın amacı ne? Atine ne yapmaya çalışıyor? Radar kilidi neden yapıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da; Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar Türk uçaklarına radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklar görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 Türk uçakları da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.

Radar kilidi ne anlama geliyor? Önleme uçuşu nasıl yapılıyor? Bu durumlarda havada neler yaşanıyor? NATO Yunanistan'a neden sessiz? Gürsel Tokmakoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Uluslararası hava sahasını kullanırken Yunanistan kendine yontan bir tarafıyla konuyu sulandırıyor. Bunun da hiçbir şekilde hukukta yeri yok. 6 mil 10 mil gibi konuları gündeme getiriyor. Bize göre 6 mil esastır. Dolayısıyla fır hattı buna göredir. Ama Yunanistan kendine göre 10 mil gibi ilanı var. Bunun kabul ettirilmesini sağmaya çalışıyor. İşte 6 ila 10 mil arasındaki kısımda uluslararası hava sahası görünürken onlar bunun ihlal edildiği iddia ediyor.

Yunanistan'ın yaptığı kabul edilemez. Burası uluslararası hava sahasıdır. Buradaki uçuşlarımız bizim de egemenlik ve çıkarlarımız açısından hukuki bir durumdur. NATO tatbikatı yapılıyor, hava görev emri bir gün önceden yayınlanır. Bunun takibi NATO merkezi olan Brüksel'de yapılıyor. Burada Yunanistan temsilcileri de var.

Bunlar yıllık planlı işlerdir. NATO'nun uçağının burada görev yapacak unsurların hepsi NATO tarafından biliniyor. Burada bir itilaf olmaması gerekir. Yunanistan Türkiye'den dostane şekilde bilgide talep edilebilir ama bu yolu tercih etmiyor. Yunanistan buraların kendisine ait olduğuna dair bir takım fiilerde bulunuyor ancak bunların hepsinin karşılığı veriliyor.

Yunanistan politik olarak; NATO, Türk tarafının bu konusunu NATO olarak siz bir madde halinde inceleyin benim hakkımı siz savunun demeye çalışıyor. Bu tavır da yanlış bir yaklaşım. Yunanistan çözüm makamı değil. Burada ortamı karanlık haline getiren Yunan politikacılardır. Amaçları politik açıdan kendilerine yontmak için yaptıkları açıklamalardır."