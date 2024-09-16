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Narin’in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Narin’in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 15:13
Narin Güran cinayeti soruşturması derinleşerek devam ediyor. Gözaltındaki 3 kişiden biri olan yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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