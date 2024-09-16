Narin’in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Narin Güran cinayeti soruşturması derinleşerek devam ediyor. Gözaltındaki 3 kişiden biri olan yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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