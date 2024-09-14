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Narin'i arama çalışmaları 50'den fazla sahte ihbarla geciktirildi

Narin'i arama çalışmaları 50'den fazla sahte ihbarla geciktirildi

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 17:06
Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken 19 gün boyunca süren cansız bedeni arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi.
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