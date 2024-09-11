Narin, neden ve kim tarafından öldürüldü?

Narin'in neden ve kim tarafından öldürüldüğüne ilişkin senaryolar konuşuluyor. Narin yasak ilişkiye mi şahit oldu, intikam mı, tüm köyün kararıyla mı hayatına son verildi. Hatta itirafçı şüphelinin ailenin kararıyla mı işi üstlendiği de değerlendiriliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN