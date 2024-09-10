Narin Güran cinayetinde gelişme! İtirafçı tutuklandı…

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı N.B. savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti, itirafçı N.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 24 şüphelinin gözaltı süresi ise bir gün uzatıldı.

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